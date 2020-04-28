30 лет назад "Ливерпуль" в последний раз становился чемпионом Англии

Ровно 30 лет назад "Ливерпуль" под руководством Кенни Далглиша завоевал свой последний на данный момент титул чемпиона Англии. 28 апреля "красные" на домашнем стадионе обыграли "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 2:1, а в параллельном матче "Астон Вилла" не смогла одолеть "Норвич" (3:3). Благодаря этой осечке мерсисайдцы стали недосягаемы для соперника за два матча до финиша сезона.
В сезоне 1989/1990 годов "Ливерпуль" улучшил собственный рекорд, став чемпионом в 18-й раз в истории. С тех пор "Ливерпуль" пять раз финишировал вторым в чемпионате, но ни разу не смог дотянуться до заветного "золота", а их рекорд пал под натиском самого принципиального соперника "Манчестер Юнайтед", у которого уже 20 трофеев.
Кстати, мы писали, что вчера исполнилось 6 лет невероятной ошибке Джеррарда: эпичное падение, лишившее "Ливерпуль" титула.
В текущем сезоне "Ливерпуль" как никогда близок к долгожданному чемпионству. Команда Юргена Клоппа мчала на всех парах к заветному "золоту", но сначала их притормозил январский спад, в сети даже нашли виновника "проклятия" – им оказался 10-летний мальчик, попросивший в письме Клоппу проиграть.
А затем сезон в Англии и вовсе был остановлен из-за пандемии коронавируса. Сразу же поползли слухи, что результаты чемпионата будут аннулированы и "Ливерпуль" так и не дождется своего 19-го чемпионства.
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