Эпичное падение, лишившее "Ливерпуль" титула: 6 лет невероятной ошибки Джеррарда

Фанаты "Челси" отмечают этот день, как праздник

Сегодня, 27 апреля, случился самый эпичный эпизод в истории "Ливерпуля". 2014 год – мерсисайдские болельщики запомнят надолго. В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" встречался с "Челси", тогда "красные" возглавляли турнирную таблицу, а в их активе было 80 балов, а у второй команды – "Манчестер Сити" – 77. Шла концовка первого тайма и "Ливерпуль" проигрывал со счетом 1:0, хозяева разыгрывали мяч на свое половине поля, но когда снаряд попал в ноги Стивену Джерарду, легенда клуба ужаснейшим образом поскользнулся и позволил Демба Ба забить второй гол.

Позже, в предпоследнем туре "Ливерпуль" сыграл вничью против "Кристал Пэлас" (3:3), а победа в заключительном 38-м туре над "Ньюкаслом" (2:1) не помогла "скаузерам" отыграть двухочковый гандикап от "Сити". В итоге, подопечные Брендана Роджерса не смогли завоевать такой долгожданный титул.

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Воспоминания о печально известном падении 2014 года до сих пор живут в голове Стивена Джеррарда, но легендарный капитан утверждает, что ему станет немного лучше, если "Ливерпуль" наконец-то возьмет трофей.

"Я думаю об этом в большинстве случаев. "Ливерпуль", выигравший лигу, поможет мне чувствовать себя уверенно. Когда я анализирую это должным образом, я понимаю, что это был просто момент, но все еще часть моей головы думает, что это не так", – сказал Джерард.

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