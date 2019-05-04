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32 миллиона лайков: Роналду не смог устоять на ногах после удара своего сына

4 мая, 12:16

Сынишка португальской звезды Матео, которому нет и двух лет, взорвал интернет своим голевым выстрелом

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Трогательное видео, опубликованное форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду, собрало уже более 32 миллионов лайков. Звездный португалец выложил в сеть запись момента, как забивает гол его младший сын Матео, которому летом исполнится только два года. На лужайке около дома Кришти его малыш разбегается со страшной силой и целенаправленным ударом правой ногой направляет мяч в сетку ворот, больше похожих на хоккейные, чем на футбольные. Роналду-старший не сдерживает эмоций – он кричит "Гол!!!" и в восторге падает на спину. 

INSTAGRAM (@cristiano)

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду подтвердил звание "короля второго этажа". Португальский нападающий спас "Ювентус" от поражения в дерби с "Торино", а заодно оформил феноменальный юбилей, забив свой сотый в карьере гол головой. 

Также сообщалось, что Криштиану Роналду хочет увести тренера у Александра Зинченко. Звездный форвард "Юве" затевает тренерский супертрансфер. Португалец ждет в Турине Хосепа Гвардиолу и считает, что назначение нового коуча может помочь "Юве" добиться успеха в еврокубках.

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Тег чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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