"Король второго этажа": как Роналду забивал свой сотый гол головой

Португальский нападающий оформил феноменальный юбилей и спас "Ювентус" от поражения в дерби

Форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду покорилась очередная космическая планка. Отличившись в игре Серии А с "Торино" (1:1), португалец не только спас свою команду от поражения в дерби, но и забил свой сотый по счету мяч головой в клубной карьере. Король "второго этажа"! Интересно, что головой феноменальный португалец забивает свой каждый шестой мяч. Сейчас в активе Кришти – 601 гол на клубном уровне. 450 голов он наколотил в "Реале", 118 – в "Манчестер Юнайтед", 28 – в "Ювентусе" и 5 – в составе "Спортинга".

Фото – AFP

Напомним, ранее сообщалось, что обладателем самого дорогого автомобиля в мире стал не Криштиану Роналду. Представитель нападающего "Ювентуса" заявил, что португалец не покупал Bugatti La Voiture Noire за 17 миллионов евро. Имя этого человека все еще остается неизвестным.

Также ранее в сеть попало интимное видео из раздевалки НСК "Олимпийский", запечатлевшее, как Криштиану Роналду молился в Киеве перед финалом Лиги чемпионов-2018. Португалец достал с полочки свой талисман, несколько раз его поцеловал и, сложив руки, принялся истово молиться. После этого игроки "Реала" вместе с Зинедином Зиданом собрались в круг, прозвучал воинственный клич – и "галактикос" отправились на поле побеждать "Ливерпуль".

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