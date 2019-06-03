37-летний Ибрагимович забил невероятный гол ударом через себя

Шведский форвард продолжает забивать красивые голы, несмотря на возраст

Златан Ибрагимович отметился очередным шедевром, но это не помогло его команде уйти от поражения. "Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в домашнем матче MLS с "Нью-Инглэнд Революшн". Встреча прошла на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилась со счетом 1:2.

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Гостям удалось выйти вперед под занавес первого тайма – на 45-й минуте гол забил нападающий Кристиан Пенилья. Вскоре после начала второй половины встречи – на 60-й минуте – "Нью-Инглэнд Революшн" удвоил преимущество усилиями форварда Тила Барнбери.

На 84-й минуте "Гэлакси" удалось сократить разрыв в счете благодаря красивому голу нападающего Златана Ибрагимовича, которому удалось исполнить удар через себя. В концовке матча хозяева имели возможность уйти от поражения, однако мяч попал в перекладину.

Ибрагимович отбыл двухматчевую дисквалификацию за якобы нападение на вратаря. Дисциплинарный комитет MLS наказал шведского ветерана за симуляцию соперника.

Несколько дней назад Златан Ибрагимович был оштрафован за симуляцию в матче MLS. Шведский форвард неудачно сымитировал нарушение правил против него в чужой штрафной.

Напомним, накануне в Мадриде определился победитель Лиги чемпионов. Обыграв "Тоттенхэм" со счетом 2:0, обладателем трофея стал "Ливерпуль".

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