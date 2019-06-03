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37-летний Ибрагимович забил невероятный гол ударом через себя

3 июня, 14:22

Шведский форвард продолжает забивать красивые голы, несмотря на возраст

Златан Ибрагимович отметился очередным шедевром, но это не помогло его команде уйти от поражения. "Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в домашнем матче MLS с "Нью-Инглэнд Революшн". Встреча прошла на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилась со счетом 1:2.

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Гостям удалось выйти вперед под занавес первого тайма – на 45-й минуте гол забил нападающий Кристиан Пенилья. Вскоре после начала второй половины встречи – на 60-й минуте – "Нью-Инглэнд Революшн" удвоил преимущество усилиями форварда Тила Барнбери.

На 84-й минуте "Гэлакси" удалось сократить разрыв в счете благодаря красивому голу нападающего Златана Ибрагимовича, которому удалось исполнить удар через себя. В концовке матча хозяева имели возможность уйти от поражения, однако мяч попал в перекладину.

Ибрагимович отбыл двухматчевую дисквалификацию за якобы нападение на вратаря. Дисциплинарный комитет MLS наказал шведского ветерана за симуляцию соперника.

Несколько дней назад Златан Ибрагимович был оштрафован за симуляцию в матче MLS. Шведский форвард неудачно сымитировал нарушение правил против него в чужой штрафной.

Напомним, накануне в Мадриде определился победитель Лиги чемпионов. Обыграв "Тоттенхэм" со счетом 2:0, обладателем трофея стал "Ливерпуль".

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Тег видео, Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS

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Championat.ru

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