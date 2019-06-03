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Роналду получил приз от УЕФА за гол своему бывшему клубу

3 июня, 10:52

Мяч португальца на групповой стадии признан лучшим в завершившемся турнире

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Официальный сайт УЕФА назвал автора лучшего гола Лиги чемпионов сезона 2018/219 годов. Награда досталась нападающему итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец красивым ударом поразил ворота своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" (1:2). Случилось это в матче четвертого тура группового этапа.

Второе место в голосовании занял извечный конкурент Роналду Лионель Месси из "Барселоны", реализовавший штрафной удар в ворота "Ливерпуля" (3:0) в первом матче 1/2 финала. Тройку замкнул форвард "Ливерпуля" Садио Мане со своим мячом в ворота "Баварии" (3:1) в ответной встрече 1/8 финала.

Топ-10 лучших голов Лиги чемпионов-2018/19:

1 Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Манчестер Юнайтед") – четвертый тур, 07.11.2018

2 Линель Месси ("Барселона" - "Ливерпуль") – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

3 Садио Мане ("Бавария" - "Ливерпуль") – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4 Иван Ракитич ("Тоттенхэм" - "Барселона") – второй тур, 03.10.2018

5 Лерой Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм") – шестой тур, 12.12.2018

6 Килиан Мбаппе ("Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен") – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7 Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" - "Шахтер") – четвертый тур, 07.11.2018

8 Усман Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм") – шестой тур, 11.12.2018

9 Филиппе Коутиньо ("Барселона" - "Манчестер Юнайтед") – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019

10 Луис Суарес ("Барселона" - "Ливерпуль") – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

Перед этим УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов. В нее вошли 20 футболистов, которых выбрали технические наблюдатели УЕФА.

Финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Садио Мане

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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