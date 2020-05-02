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"4 года назад мы выиграли Премьер-лигу": шутка Фабрегаса ввела в замешательство фанатов "Челси"

2 мая, 14:16

Александр Трикиша

Испанский полузащитник с иронией вспомнил, как его команда помогла "Лестеру" выиграть золотые медали

Бывший футболист лондонского "Челси" Сеск Фабрегас, выступающий нынче за французский "Монако", вспомнил "памятное" событие в карьере. На своей странице в Twitter испанец оставил необычное сообщение, которое сначала ввело в ступор подписчиков футболиста. Ранее мы писали, что бывший футболист "Барселоны" скучает на карантине, "посылая" соседей.

"В этот день четыре года назад мы выиграли Премьер-лигу", – написал Фабрегас в Twitter.

Это сообщение ввело болельщиков в ступор, ведь в 2016 году "Челси" провалил сезон и финишировал на 10-м месте, но спустя некоторое время сам же испанец объяснил суть своего предыдущего поста. "Для "Лестера", – дописал Сеск.

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В сезоне 2015/2016 чемпионом Англии стал сенсационный "Лестер" Клаудио Раньери. Золотые медали "лисы" завоевали за два тура до финиша сезона, а поспособствовал этому "Челси" Фабрегаса, отобравший очки у идущего вторым "Тоттенхэма" (2:2). Этот поединок состоялся 2 мая 2016 года.

Отметим, что уже в следующем сезоне "Челси" под руководством Жозе Моуринью вернул себе чемпионский титул, а "Лестер" после увольнения Клаудио Раньери финишировал 12-м, но дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что прабабушка Фабрегаса – супергерой: 95-летняя женщина сумела побороть коронавирус. Футболист сборной Испании рассказал, кто помог его родственнице.

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чемпионат Англии Тоттенхэм Челси Лондон Сеск Фабрегас Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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