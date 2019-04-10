6 из 26: удручающий результат Гвардиолы в Лиге чемпионов

Команды испанского тренера плохо играют на выезде в еврокубках

Гвардиола в матче против "Тоттенхэма". Фото: AFP

6 из 26: удручающий результат Гвардиолы в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d8b/767/5cad8b76780d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d8b/767/5cad8b76780d2.jpg 2019-04-10T09:21:47+03:00 Футбол Команды испанского тренера плохо играют на выезде в еврокубках

"Манчестер Сити" на выезде проиграл "Тоттенхэму" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на поле нового "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (первая еврокубковая игра в истории стадиона), завершилась со счетом – 1:0 в пользу лондонского клуба.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы это был 26-й выездной матч в рамках плей-офф турнира. Примечательно, что испанский специалист побеждал со своими командами лишь в 6 случаях. Из них 4 победы пришлись на стадию 1/8 финала, по 1 победе - на четвертьфиналы и полуфиналы.

В последний раз команда Гвардиолы побеждала в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в 2011 году ("Барселона").

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Манчестере.

В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).

Сегодня состоятся еще два поединка 1/4 финала Лиги чемпионов: "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" и "Аякс" – "Ювентус".

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