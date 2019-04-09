"Драконы" приехали мстить: онлайн матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту"

Текстовая трансляция четвертьфинальной встречи ЛЧ на "Энфилде" с яркими фото и видеоповторами голов

Салах готовится снова забить "Порту". Фото: AFP

"Драконы" приехали мстить: онлайн матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c47/72e/5cac4772e7452.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c47/72e/5cac4772e7452.png 2019-04-09T10:27:00+03:00 Футбол Текстовая трансляция четвертьфинальной встречи ЛЧ на "Энфилде" с яркими фото и видеоповторами голов

Во вторник, 9 апреля, на стадионе "Энфилд" состоится первый матч 1/4 Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту". Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча – 17 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем противостояния "Манчестер Юнайтед" – "Барселона".

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ПОРТУ" – 0:0

Напомним, "Порту" прошел в 1/4 Лиги чемпионов, обыграв "Рому" с помощью VAR. После просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал бразильский защитник "драконов" Теллес.

Путь "Порту" к "Ливерпулю"

В свою очередь, "Ливерпуль" на пути в 1/4 Лиги чемпионов разделался с "Баварией", которую, после нулевой ничьей на "Энфилде", деклассировал в ответном матче в Мюнхене – 3:1.

Путь "Ливерпуля" к "Порту"





"Ливерпуль" – "Порту": как это было

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Порту" сошлись на стадии 1/8 финала. Тогда "Ливерпуль" разгромил "драконов" на выезде со счетом 5:0 благодаря хет-трику Садьо Мане, голам Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, после чего повторная встреча на "Энфилде" превратилась в формальность, завершившись вничью 0:0.

Вспоминая те "5:0", наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне сказал: "Это был странный матч, мы очень эффективно сыграли впереди. Но результат прошлогодней встречи полезнее для "Порту", а не для нас".

Португальский клуб приехал в Ливерпуль за местью, но шансов на нее мало. У "Порту" просто ужасающая статистика игр на территории Англии: всего 3 ничьи при 15 поражениях и ни единой победы.

Но сердца болельщиков "Порту" согревает тот факт, что если уж их команда побеждала в 1/4 Лиги чемпионов, то затем неизвенно завоевывала трофей. Так происходило дважды, последний раз – в сезоне 2003/04 при Жозе Моуринью.

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Порту"

"Ливерпуль" – безоговорочный фаворит сегодняшнего матча. На его победу установлен коэффициент 1.26, на победу "Порту" – 11.00, на ничью – 6.00. То есть вероятность выигрыша "Ливерпуля" в поединке на "Энфилде" оценивается в 75 процентов, а выигрыша "Порту" – всего лишь в 9 процентов. Естественно, что и выход в полуфинал по сумме двух встреч прочат английской команде – 1.20 (78 процентов) против 4.33 на португальских "драконов" (22 процента). Интересно, что игра соперников на "Энфилде" во вторник ожидается довольно результативной. Коэффициент на то, что будет забито более 2.5 голов, равен 1.62.

Ориентировочные составы (версия УЕФА)

"Ливерпуль" (3-4-3): Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк – Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Гомес (нога), Окслейд-Чемберлен (мышечная травма), Робертсон (дисквалификация)

Под вопросом: Лаллана (мышечная травма)

"Порту" (4-3-3): Касильяс – Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес – Данилу, Отавио, Корона – Брахими, Марега, Соарес

Не сыграют: Эррера (дисквалификация), Пепе (дисквалификация)

Под вопросом: Алекс Теллес (бедро)

"Висят" на желтых карточках: Данилу, Милитао, Отавио

Кстати, как рассказал главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау, хотя Пепе и Эррера дисквалифицированы, но оба попросили слетать в Ливерпуль вместе с командой. "Всегда важно, когда с нами рядом два таких опытных игрока, у которых богатый опыт игры капитаном", – заявил коуч "драконов"

Заявления тренеров перед матчем "Ливерпуль" – "Порту"

"Ливерпуль" играет на высочайшем уровне каждую неделю. У нас несколько другая ситуация. Учитывая силу оппонента, наши кадровые потери и то, что это только первый матч 1/4 финала, мы должны правильно выбрать стратегию. Конечно, никто не хотел встречаться с "Ливерпулем", но все мы очень амбициозны", – заявил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау

"Все хотят в соперники "Порту", пока его не получают. Мы, честно говоря, с "Порту" встречаться не хотели. Все смотрят исключительно на цифры, имена, составы, что-то подобное. Люди, разбирающиеся в футболе, не в восторге от соперничества с "Порту". Правда, и "Ливерпуль" в соперники тоже никто не хотел", – сказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Как сообщалось ранее, суперкомпьютер предсказал ход решающей части нынешней Лиги чемпионов. Согласно его прогнозам, "Ливерпуль" обыграет "Порту" со счетом 3:0 дома и со счетом 2: 1 в гостях, но победителем турнира станет "Ювентус".

Также сообщалось о плохих новостях для "Аякса". Перед поединком в Амстердаме в строй вернулся лидер туринцев Криштиану Роналду.

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