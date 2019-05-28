600 тысяч евро в месяц: то, что не удалось Маркевичу, сделал Виллаш-Боаш

Португальский тренер занял пост, на который в свое время из "Днепра" не отпустили Мирона Маркевича

Виллаш-Боаш (слева) подписал контракт с "Марселем". Фото: Twitter

Финалист предыдущей Лиги Европы "Марсель" объявил о назначении на пост главного тренера команды 41-летнего Андре Виллаша-Боаша. Контракт с португальцем рассчитан на два года. По данным французских СМИ, он будет получать 600 тысяч евро в месяц. "Мы рады подписать тренера, получившего признание на самом высоком уровне, – сказал владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт. – Его философия и подход к работе совпадает с тем, что мы хотим видеть в Марселе. Наши стремления очень велики, и мы надеемся не обмануться в своих ожиданиях".

Андре Виллаш-Боаш ранее работал с "Челси", "Тоттенхэмом", "Порту", "Зенитом". Его последним местом работы был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул в 2017 году. Там он получал 12 млн евро в год. Высшее достижение специалиста – выигрыш Лиги Европы с "Порту", с "Зенитом" он выигрывал чемпионат России.

Как "Марсель" проиграл финал Лиги Европы-2018

Интересно, что после финала Лиги Европы-2015, в котором "Днепр" проиграл "Севилье", "Марсель" приглашал на пост главного тренера тогдашнего коуча днепрян Мирона Маркевича. "Надо было решать буквально за три дня, – вспоминал позже Маркевич. - Я пришел к руководству "Днепра", сразу после финала, и попросил, чтобы меня отпустили. Сказал, что мне никакие деньги не нужно отдавать. Мне сказали заплатить деньги за год контракта, и я могу уйти. Это примерно 1-2 млн евро. Меня не отпустили".

Как сообщалось ранее, Памела Андерсон критикует "Марсель" за выделение денег Собору Парижской Богоматери. Знаменитая актриса и модель считает, что детям Марселя деньги нужнее, чем пострадавшему в пожаре Собору.

Также мы писали, что неожиданный кандидат появился на пост главного тренера киевского "Динамо". Рауль Рианчо заявил, что готовится к встрече с Игорем Суркисом и сказал, что знает, что нужно столичной команде для завоевания чемпионства.

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