643 дня в тюрьме: бывшего босса Месси выпустили на свободу

Экс-руководитель "Барсы", отмывший 20 млн евро, получил условно-досрочное освобождение

Сандро Росель вышел на свободу. Фото: AFP

643 дня в тюрьме: бывшего босса Месси выпустили на свободу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/78a/cde/5c778acde1a63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/78a/cde/5c778acde1a63.jpg 2019-02-28T09:25:21+02:00 Футбол Экс-руководитель "Барсы", отмывший 20 млн евро, получил условно-досрочное освобождение

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Как передает Sport.es, после снятия ареста у бывшего функционера забрали паспорта, чтобы он не мог покинуть страну. В тюрьме бывший босс Лионеля Месси провел 643 дня.

С 2010 по 2014 год он входил в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав сборной Бразилии, после чего эти средства отмывались через подставные компании.

В результате мошеннических действий Росель и пятеро его сообщников отмыли €20 млн. Изначально прокуратура Испании требовала лишения свободы Роселя сроком на 11 лет.

Освобождение Роселя совпало с победой "Барселоны" над "Реалом" (3:0). В среду, 27 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. "Реал" принимал "Барселону" и уступил с разгромным счетом 0:3. Все голы были забиты во втором тайме: дублем отметился Луис Суарес, один из своих мячей забивший с пенальти, который сам же и заработал. Также был автогол Рафаэля Варана, который в попытке помешать Суаресу замкнул передачу с фланга.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал 12,5 лет тюрьмы для игрока "Барселоны".

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