643 дня в тюрьме: бывшего босса Месси выпустили на свободу
Экс-руководитель "Барсы", отмывший 20 млн евро, получил условно-досрочное освобождение
Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Как передает Sport.es, после снятия ареста у бывшего функционера забрали паспорта, чтобы он не мог покинуть страну. В тюрьме бывший босс Лионеля Месси провел 643 дня.
С 2010 по 2014 год он входил в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав сборной Бразилии, после чего эти средства отмывались через подставные компании.
В результате мошеннических действий Росель и пятеро его сообщников отмыли €20 млн. Изначально прокуратура Испании требовала лишения свободы Роселя сроком на 11 лет.
Освобождение Роселя совпало с победой "Барселоны" над "Реалом" (3:0). В среду, 27 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. "Реал" принимал "Барселону" и уступил с разгромным счетом 0:3. Все голы были забиты во втором тайме: дублем отметился Луис Суарес, один из своих мячей забивший с пенальти, который сам же и заработал. Также был автогол Рафаэля Варана, который в попытке помешать Суаресу замкнул передачу с фланга.
Ранее сообщалось, что прокурор потребовал 12,5 лет тюрьмы для игрока "Барселоны".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " 643 дня в тюрьме: бывшего босса Месси выпустили на свободу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды
Ущерб оценивается в 300 тысяч евро