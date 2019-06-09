9-летний сын звезды "Реала" шокировал своего отца ударом а-ля Ибрагимович

Парень с такой же шевелюрой, как и у его знаменитого папы Марсело, отметился эффектнейшим ударом "ножницами"

Марсело и его 9-летний сын Энцо. Фото: Instagram

Защитник мадридского "Реала" Марсело решил прийти на футбольный турнир среди юношей и поддержать своего сына – 9-летнего Энцо. В одном из эпизодов случился интересный момент, который поразил даже самого бразильца. Его сын Энцо, находясь в штрафной площади, ждал подачи с фланга. Навес оказался не очень удачным, так как пошел за спину парня. Сын Марсело, в свою очередь, не растерялся и продемонстрировал, как он умеет исполнять удар ножницами – в стиле Ибрагимовича. При этом вратарь соперников оказался не из робкого десятка – сделав самоотверженный сейв, кипер не дал завершить перспективную атаку юношеского "Реала" красивым голом.

9 Июн 2019 в 2:23 PDT INSTAGRAM (@433)

Как сообщалось ранее, Марсело попал в сборную разочарований чемпионата Испании, вобравшую в себя игроков на 620 миллионов евро. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил "Реал" – шесть игроков.

Также мы писали, что экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Нападающий португальцев заметил из окна мальчика с плакатом и попросил водителя автобуса остановиться. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" пригласил парня в салон автобуса и к радости ребенка и его родителей попозировал с болельщиком для совместного фото.

А перед тем Роналду угодил в скандал, ударив кубком собственного сына:

Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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