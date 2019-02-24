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90 минут вхолостую: "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче АПЛ

Сегодня, 18:21

После нулевой ничьей команды Клоппа на очко опережает нашего Зинченко в чемпионской гонке Англии

МЮ - Ливерпуль - по нулям
МЮ - Ливерпуль - по нулям. Фото: AFP
90 минут вхолостую: "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче АПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2c4/5e1/5c72c45e1544b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2c4/5e1/5c72c45e1544b.png Футбол После нулевой ничьей команды Клоппа на очко опережает нашего Зинченко в чемпионской гонке Англии

Сегодня "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче 27 тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0. Таким образом "Манчестер Юнайтед" немного помог ненавистным землякам из "МанСити", дав разжиться их конкуренту в борьбе за чемпионство всего одним очком.

ВИДЕООБЗОР

После 27 туров у "Ливерпуля" – 66 пунктов. У "МанСити" – 65. "МанЮнайтед" с 42 очками идет пятым.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:0

24 февраля, "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Погба, Эррера(Перейра, 21), Мактомини, Мата (Лингард, 25; Санчес, 43), Рэшфорд, Лукаку.

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Хендерсон (Шакири, 72), Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Фирмино (Старридж, 31), Салах (Ориги, 79).

Предупреждения: Милнер (23), Янг (81), Шакири (83), Вейналдум (90).

Как сообщалось ранее, для "Ливерпуля" важнее выиграть Премьер-лигу, чем Лигу чемпионов.

Так же сообщалось, что принц Саудовской Аравии купит "МЮ" за 4,8 миллиарда, если клуб выйдет в Лигу чемпионов

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Тег футбол, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Сегодня, 15:51

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