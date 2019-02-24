90 минут вхолостую: "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче АПЛ
После нулевой ничьей команды Клоппа на очко опережает нашего Зинченко в чемпионской гонке Англии
Сегодня "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче 27 тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0. Таким образом "Манчестер Юнайтед" немного помог ненавистным землякам из "МанСити", дав разжиться их конкуренту в борьбе за чемпионство всего одним очком.
ВИДЕООБЗОР
После 27 туров у "Ливерпуля" – 66 пунктов. У "МанСити" – 65. "МанЮнайтед" с 42 очками идет пятым.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:0
24 февраля, "Олд Траффорд"
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Погба, Эррера(Перейра, 21), Мактомини, Мата (Лингард, 25; Санчес, 43), Рэшфорд, Лукаку.
Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Хендерсон (Шакири, 72), Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Фирмино (Старридж, 31), Салах (Ориги, 79).
Предупреждения: Милнер (23), Янг (81), Шакири (83), Вейналдум (90).
Как сообщалось ранее, для "Ливерпуля" важнее выиграть Премьер-лигу, чем Лигу чемпионов.
Так же сообщалось, что принц Саудовской Аравии купит "МЮ" за 4,8 миллиарда, если клуб выйдет в Лигу чемпионов
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " 90 минут вхолостую: "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче АПЛ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"