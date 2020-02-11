"А кого вы уберете из состава?": в "Ливерпуле" ответили на просьбу фанатов вернуть Джеррарда

В клубе заявили, что не будут портить микроклимат в раздевалке ради медали Джеррарду

Стивен Джеррард / Фото: Twitter

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Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур ответил на призывы болельщиков клуба вернуть в команду ее бывшего капитана, а ныне главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда. Фанаты хотят, чтобы легендарный футболист клуба все-таки получил свою медаль чемпиона Англии. Ранее были обнародованы премиальные игрокам "Ливерпуля" за выигрыш чемпионата Англии.

"Позвольте мне объяснить, что должно было бы произойти. Итак, вопрос такой: можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ? А я задам встречный вопрос: кого из игроков вы бы хотели убрать из состава, чтобы это было возможно? Если вы не заметили, он работник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи и очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть сообщения вроде "верните его на пятидневный контракт, чтобы он получил медаль". Это просто не работает так.

Стивен Джеррард / Фото: Getty Images

"Химия" в раздевалке очень важна. Убрать одного из игроков и сказать ему: "Ты не получишь медаль". Вы можете себе такое представить? Медали на раздаются направо и налево, у команды есть состав, не так ли? И туда нельзя добавить футболиста, если заявка уже утверждена. В остальном это вполне возможно", – цитирует Мура Soccer Laduma.

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды – Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" открыл памятник легендарному фото: тренер несет на плечах травмированного игрока. Боб Пейсли и Эмлин Хьюз ковали славу мерсисайдского клуба в середине прошлого столетия.

Смотрите, как Стивен Джеррард забивал за "Ливерпуль":

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