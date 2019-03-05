Абрамович приказал продать вратаря соперников "Динамо"

Перед матчами с киевлянами российский хозяин "Челси" скомандовал избавиться от скандального голкипера

В конфликте Сарри и Кепы Абрамович - на стороне тренера. Фото: AFP

Абрамович приказал продать вратаря соперников "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ece/f0e/5c7ecef0ec8e0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ece/f0e/5c7ecef0ec8e0.png 2019-03-05T21:36:59+02:00 Футбол Перед матчами с киевлянами российский хозяин "Челси" скомандовал избавиться от скандального голкипера

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович дал распоряжение продать испанского вратаря Кепу Аррисабалагу из-за конфликта с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает El Confidencial.

Напомним, в финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" Кепа отказался уходить с поля на замену перед серией пенальти. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате "Манчестер Сити" победил в серии пенальти со счетом 4:3.

24-летний Кепа перешел в "Челси" прошлым летом из "Атлетика" за 80 миллионов евро, став самым дорогим вратарем в истории футбола. В нынешнем сезоне в 27 матчах чемпионата Англии испанец пропустил 30 голов.

Напомним, в четверг "Челси" в Лондоне сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Как сообщалось, игру обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

Также сообщалось, что киевлянам в этом матче не поможет испанский форвард Фран Соль, операция которого, к сожалению, оказалась неизбежной.

АНОНС МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО" 7 МАРТА

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Абрамович приказал продать вратаря соперников "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.