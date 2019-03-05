Абрамович приказал продать вратаря соперников "Динамо"
Перед матчами с киевлянами российский хозяин "Челси" скомандовал избавиться от скандального голкипера
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович дал распоряжение продать испанского вратаря Кепу Аррисабалагу из-за конфликта с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает El Confidencial.
Напомним, в финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" Кепа отказался уходить с поля на замену перед серией пенальти. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате "Манчестер Сити" победил в серии пенальти со счетом 4:3.
24-летний Кепа перешел в "Челси" прошлым летом из "Атлетика" за 80 миллионов евро, став самым дорогим вратарем в истории футбола. В нынешнем сезоне в 27 матчах чемпионата Англии испанец пропустил 30 голов.
Напомним, в четверг "Челси" в Лондоне сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Как сообщалось, игру обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.
Также сообщалось, что киевлянам в этом матче не поможет испанский форвард Фран Соль, операция которого, к сожалению, оказалась неизбежной.
АНОНС МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО" 7 МАРТА
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