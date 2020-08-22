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Агент Андрея Ярмоленко однозначно сказал, будет ли украинец уходить из "Вест Хэма"

22 августа, 20:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник сборной Украины готовится с лондонцами к новому сезону АПЛ

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее межсезонье не собирается менять клуб, хотя в последние месяцы неоднократно появлялась информация о желании "Вест Хэма" избавиться от дорогого футболиста. К слову, недавно Ярмоленко научил партнера по "Вест Хэму" фразе "Слава Украине!"

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В минувшем чемпионате Англии "молотобойцы" заняли 16-е место, но решили не увольнять главного тренера Дэвида Мойеса. Тот, кстати, говорил, что Ярмоленко нужен ему для усиления игры со скамейки запасных, чем он и запомнился в концовке сезона, забив, в частности, победный мяч в ворота "Челси". Так что "Вест Хэм" не будет избавляться от Андрея, что в эфире телеканала "Футбол 1" подтвердил агент Вадим Шаблий:

"У Ярмоленко все нормально: он проходит подготовку к новому сезону вместе с клубом. Никто никуда не собирается уходить, никто не собирается Андрея продавать. Так что в клубе у него все хорошо".

В чемпионате Англии 2019/2020 украинец выходил на поле в 23 матчах, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В конце июля Ярмоленко забил пятый мяч в Премьер-лиге и наиграл 999 минут.

Смотрите сюжет о 30-летии Андрея Ярмоленко:

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