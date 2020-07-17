Ярмоленко научил бразильского партнера по "Вест Хэму" фразе "Слава Украине!": видео

Сперва Андрей заставил заговорить на украинском языке болельщиков "молотобойцев", а теперь и одноклубника

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко научил своего бразильского одноклубника Фелипе Андерсона фразе "Слава Украине!". Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Instagram-сторис Андерсона.

Реклама

Читайте также: Ярмоленко в матче с чудо-покером отправил "канареек" на вылет: обзор игры "Норвич" – "Вест Хэм"

"А ну-ка, Фелипе, покажи мне свое знание украинского языка", – обратился к партнеру по "Вест Хэму" на английском Андрей Ярмоленко

"Доброе утро! Слава Украине!" – произнес практически без акцента на украинском языке 27-летний Фелипе Андерсон, за что получил от Ярмоленко похвалу: "Well done!"

Фелипе Андерсон и Ярмоленко, Слава Украине Видео: Instagram

Ранее мы писали, что с подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском. Ответив на призыв Андрея в Twitter к фанатам "молотобойцев" поделиться какими-то фразами на украинском, один из маленьких поклонников "Вест Хэма" Лиам произнес: "Заходьте на вас, праски!", имея в виду: "Вперед, утюги!" ("утюги" – одно из прозвищ "Вест Хэма").

Фелипе Андерсон и Ярмоленко / Фото: Getty Images

Реклама

Читайте также: Прогноз, расписание, трансляции и результаты 36-го тура чемпионата Англии

Также мы рассказывали, что английские СМИ обнародовали зарплату Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме". По их данным, экс-динамовец является самым высокооплачиваемым игроком лондонского клуба, получая порядка 7 млн евро в год.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама