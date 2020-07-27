Как Ярмоленко забил пятый мяч в Премьер-лиге и наиграл 999 минут

В воскресенье завершился самый длительный сезон в чемпионате Англии. В одном из матчей вчера вечером гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения "Астон Вилле". 30-летний украинец занял с лондонской команде 16-е место в Премьер-лиге, сохранив прописку в элите за тур до финиша.

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В сезоне 2019/2020 Андрей провел больше всего матчей в составе "молотобойцев" – 23. Но при этом он оказался футболистом, который чаще всего выходил на замену, – 13 раз. Интересно, что суммарное количество минут бывшего лидера киевского "Динамо" составило 999; за это время он забил пять мячей. Смотрите обзор матча с "Астон Виллой", в котором украинцу отметиться голом помог удивительный рикошет.

Также в этом сезоне Андрей, имеющий, кстати, самую высокую зарплату среди подопечных Дэвида Мойеса, сделал одну голевую передачу и заработал две желтые карточки. Пока что его будущее в Лондоне – под вопросом, хотя контракт действует еще два года. В последние дни появилась информация, что "Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко ради трансфера нападающего сборной Алжира.

Смотрите сюжет о 30-летии бывшего футболиста "Динамо" и дортмундской "Боруссии":

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Недавно Ярмоленко научил партнера по "Вест Хэму" фразе "Слава Украине!

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