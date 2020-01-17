Агент Милевского назвал его с Ибрагимовичем Восточной Европы и рассказал о зарплате игрока

Также Панков рассказал, какое влияние у Артема в "Динамо"-Брест

Артем Милевский снова стал чемпионом - после десятилетнего перерыва / Фото: Instagram

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Агент Александр Панков рассказал о зарплате Артема Милевского в брестском "Динамо". Ранее мы сообщали, что Милевскому на Новый год подарили нового тренера.

"Артем уже семь клубов бесплатно поменял. Артем – это Златан Восточной Европы. Точные цифры я не скажу, но в брестском "Динамо" это меньше миллиона долларов в год, даже меньше, чем 500 тысяч. Полмиллиона – это было бы хорошо, но нет.

Также Панков сравнил своего клиента Артема Милевского с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррадом.

"Когда Милевский вернулся в "Динамо"-Брест, была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу. В итоге ему удалось и Паша еще сезон играл за "Динамо". Получается, что Милевский для "Динамо"-Брест, как Стивен Джеррард для "Ливерпуля", — сказал агент в интервью YouTube каналу Любители.

Ранее мы сообщали, что скандальный нападающий Артем Милевский, который сейчас защищает цвета "Динамо" из Бреста, запустил свой YouTube-канал "Миля". Там Артем рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с калашом, а пацаны падали на колени.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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