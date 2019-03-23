Агент начал работу по трансферу Погба в "Реал", "МЮ" готовит контрплан

Погба считает испанский клуб – лучшим местом для продолжения карьеры

Поль Погба. Фото: AFP

Агент начал работу по трансферу Погба в "Реал", "МЮ" готовит контрплан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/661/645/5c966164596a9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/661/645/5c966164596a9.png 2019-03-23T18:39:00+02:00 Футбол Погба считает испанский клуб - лучшим местом для продолжения карьеры

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в "Реал", утверждает Marca. Агент 26-летнего хавбека уже некоторое время ведет работу по поводу возможного трансфера футболиста. Сам француз считает, что именно "Реал" является наиболее подходящей для него командой на данный момент. Кстати, ранее мы писали, что футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА. Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Однако" МЮ" не намерен расставаться с игроком, за которого летом 2016 года заплатил "Ювентусу" 114 миллионов евро. "Реал" также не видит кандидатуру Погба приоритетной, несмотря на то, что Зинедин Зидан хотел бы видеть соотечественника в своей команде.

"Манчестер Юнайтед" тоже не сидит сложа руками и рассматривает вариант с приглашением лидера "Реала" Тони Крооса. Источник The Sun утверждает, что боссы "Юнайтед" готовы заплатить за 29-летнего футболиста 60 миллионов евро. Кстати, прошлым летом "Манчестер Юнайтед" был готов потратить на игрока "Реала" 500 миллионов

Отметим, что игрок национальной сборной Германии перебрался в "Реал" из "Баварии" летом 2014 года за 30 миллионов евро. В текущем сезоне Примеры Кросс сыграл в футболке "сливочных" 21 матч, заработав три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение между Тони и королевской командой рассчитано до лета 2022 года.

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