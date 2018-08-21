Александр Хацкевич на пресс-конференции в Амстердаме задал вопрос сам себе

22 августа киевское "Динамо" в Амстердаме проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против голландского "Аякса". За сутки до поединка состоялась регламентная пресс-конференция главных тренеров команд. Наставник киевлян Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов, а один даже задал сам себе.

- Увидим ли мы завтра на поле бразильцев "Динамо"?

- Да, с нами прилетели два бразильских новичка "Динамо". Но им нужно время на адаптацию. Сыграют ли они завтра, будет зависеть от того, как будет складываться матч. Но я рассчитываю на всех футболистов, которые находятся сейчас здесь с нами. Вне зависимости от того, какую страну они представляют.

- Какова ваша футбольная философия?

- У каждой команды своя философия. "Аякс" все мы знаем как атакующую команду, делающую ставку на комбинационный футбол. С нашей стороны – больше силовой футбол, с быстрым переходом из обороны в атаку, с прессингом. Кроме того, в зависимости от ситуации на футбольном поле, команды просто вынуждены применять ту или иную тактику.

- Ваше мнение об игроках "Аякса"?

- В составе "Аякса" есть опытные футболисты, есть молодые, воспитанники академии клуба, достаточно технично оснащенные. Все игроки "Аякса" индивидуально сильны как тактически, так и в единоборствах. "Аякс" – отлично обученная команда во всех компонентах.

- Завтра для "Динамо" будет самое сложное испытание?

- Чем выше уровень соревнования, тем сильнее соперник. Ни мы "Аякс" не выбирали, ни нас не выбирали. Все покажет игра – кто насколько готов как в тактическом плане, так и в функциональном и психологическом.

- Какое количество матчей "Аякса" вы просмотрели при подготовке к завтрашнему поединку?

- Я посмотрел матчи "Аякса" и во второй квалификации Лиги чемпионов, и в третьей. Само собой, видел и последний поединок нашего соперника в чемпионате Нидерландов. Разобрали эти поединки с командой, сделали ребятам необходимые акценты. Но это уже наши внутрикомандные вопросы.

- Какой бы вопрос задал бы журналист Хацкевич тренеру Хацкевичу?

- Опыт журналистский у меня был, но это было давно. Спросил бы себя, как я оказался на этом месте. (Смеется).

- Верите ли вы в то, что оборонительный футбол "Динамо" способен обыграть атакующий футбол "Аякса"?

- Да, завтра сойдутся две разные футбольные философии. Но я исхожу из того, какие у меня футболисты есть в распоряжении. Они для меня самые лучшие! Мы играем на своих сильных качествах, на сильных качествах своих футболистов. А какой футбол победит, узнаем только через неделю.

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