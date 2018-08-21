Сергей Сидорчук: "В матче "Аякс" – "Динамо" каждый гол будет иметь особенное значение"

В среду киевское "Динамо" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против голландского "Аякса". Поединок пройдет в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени, на нашем сайте будет доступен онлайн матча "Аякс" – "Динамо". Накануне поединка на пресс-конференцию вместе с тренером "Динамо" пришел полузащитник киевского клуба Сергей Сидорчук.

- Как настроение перед "Аяксом"?

- Соответствующее. Все понимают, что нас ждет.

- Вашу команду критикуют: мало атакуете, мало забиваете...

- Посмотрите в турнирную таблицу – у нас 100-процентный результат в чемпионате Украине. Так что пусть говорят дальше.

- Какой результат будет хорошим для "Динамо" завтра?

- Нужно помнить, что будет еще и ответная игра в Киеве и каждый гол будет иметь особенное значение.

Ранее мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо". В частности, он назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян.

Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном.