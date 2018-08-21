Расписание и результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов
На этой стадии Украину представляет киевское "Динамо"
21 и 22 августа состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Бороться за попадание в групповой этап турнира будет и киевское "Динамо". Соперником украинской команды стал амстердамский "Аякс". Первый поединок в среду состоится в Голландии, а через неделю команды встретятся на "Олимпийском".
Расписание и результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов:
Путь чемпионов
Вторник, 21 августа
22:00. БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия)
22:00. "Црвена Звезда" (Сербия) – "Зальцбург" (Австрия)
Среда, 22 августа
22:00. "Динамо" З (Хорватия) – "Янг Бойз" (Швейцария)
22:00. "Види" (Венгрия) – АЕК (Греция)
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Путь представителей лиг
Вторник, 21 августа
22:00. "Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция)
Среда, 22 августа
22:00. "Аякс" (Голландия) – "Динамо" К (Украина)
Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном.
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