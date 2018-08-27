Александр Хацкевич: "Нужны агрессия и прессинг с первых минут"

Завтра в Киеве состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов. На "Олимпийском" "Динамо" примет "Аякс". Неделю назад команды провели матч в Амстердаме и "Аякс" обыграл "Динамо" со счетом – 3:1.

Накануне поединка главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич провел короткую пресс-конференцию.

- Как здоровье у Беседина?

- У Артема есть определенные проблемы. Сегодня впервые после матча в Амстердаме он выйдет на тренировку и увидим, сможет ли он сыграть в предстоящем матче или нет.

- В Амстердаме вы говорили, что сойдутся две философии – тотальный футбол против оборонительного. Теперь вашей команде нужно забивать дважды. Насколько вы собираетесь изменить игру?

- На предыдущей стадии Лиги чемпионов мы забили два мяча "Славии". Соперник тоже готовится к нам. Смотрит наши сильные и слабые стороны. Завтра мы изменим свою игру, нужны агрессия и прессинг с первых минут. Да, мы не должны забывать об обороне, линия атаки у "Аякса" достаточно сильная. Мы будем моделировать то, что хотим увидеть завтра. А как оно получится – посмотрим.