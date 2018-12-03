Зинченко после матча с "Борнмутом": "Вступил в клуб сломанных носов"

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко на своей страничке в Instagram показал последствия нелепой травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом". Сам футболист ее и прокомментировал: "Вступил в клуб сломанных носов", сопроводив фотографию с перебитым носом смайлами.

Напомним, что в матче "Манчестер Сити" – "Борнмут" 1 декабря Зинченко до перерыва был одним из самых главных действующих лиц на поле. На 11-й минуте встречи украинец отдал шикарный пас с угла штрафной, который должен был стать голевым, но Габриэл Жезус не попал в створ с нескольких метров.

А на 16-й минуте Зинченко начал голевую атаку: длинной передачей здорово забросил мяч на ход Сане, который не успел переиграть вратаря, но на добивании первым оказался Бернарду Силва – 1:0.

Правда, и счет "Борнмут" сравнял при участии Зинченко: украинец на 44-й минуте не успел помешать Фрэнсису сделать навес с угла штрафной, который головой замкнул Уилсон.

А на 54-й пришлось менять украинского легионера – это одноклубник Фернандиньо разбил ему нос. Попытки остановить кровь не помогли, украинский футболист с окровавленным лицом уступил место на поле Делфу.

После 14-ти туров "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" на два очка.