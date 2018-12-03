Зинченко после матча с "Борнмутом": "Вступил в клуб сломанных носов"

Сегодня, 10:27

Украинский легионер "Манчестер Сити" досрочно завершил матч из-за нелепой травмы

Александр Зинченко с разбитым носом в матче &quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Борнмут&quot;. Фото AFP
Александр Зинченко с разбитым носом в матче "Манчестер Сити" - "Борнмут". Фото AFP

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко на своей страничке в Instagram показал последствия нелепой травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом". Сам футболист ее и прокомментировал: "Вступил в клуб сломанных носов", сопроводив фотографию с перебитым носом смайлами.

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Напомним, что в матче "Манчестер Сити" – "Борнмут" 1 декабря Зинченко до перерыва был одним из самых главных действующих лиц на поле. На 11-й минуте встречи украинец отдал шикарный пас с угла штрафной, который должен был стать голевым, но Габриэл Жезус не попал в створ с нескольких метров.

А на 16-й минуте Зинченко начал голевую атаку: длинной передачей здорово забросил мяч на ход Сане, который не успел переиграть вратаря, но на добивании первым оказался Бернарду Силва – 1:0.

Правда, и счет "Борнмут" сравнял при участии Зинченко: украинец на 44-й минуте не успел помешать Фрэнсису сделать навес с угла штрафной, который головой замкнул Уилсон.

А на 54-й пришлось менять украинского легионера – это одноклубник Фернандиньо разбил ему нос. Попытки остановить кровь не помогли, украинский футболист с окровавленным лицом уступил место на поле Делфу.

После 14-ти туров "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" на два очка.
травма, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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