Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности
Украинец во время перелета в Китай сидел рядом с де Брюйне и стал целью для насмешек
Сегодня "Манчестер Сити" после двух дней ожидания вылетел в Китай на предсезонное турне. Несмотря на то, что команда потеряла два дня подготовки, футболисты отправлялись в Поднебесную в отличном настроении и подшучивали друг над другом во время перелета. Так, жертвой троллинга со стороны защитника Кайла Уокера стал украинец Александр Зинченко.
Британец разместил в Instagram фото с Зинченко и сидящим рядом с ним бельгийцем Кевином де Брюйне, предложив своим подписчикам определить: "Кто есть кто".
Над схожестью этих двух игроков подшучивают не только болельщики, но и одноклубники. Сам Зинченко признавался, что даже его мама по телевизору иногда их путает. А после матча "МанСити" в Лиге чемпионов против "Шальке", по ходу которого Зинченко заменил де Брюйне, сходство одноклубников отметили Рахим Стерлинг и все тот же Кайл Уокер.
Первый под сообщением о замене в Twitter написал: "Не вижу разницу".
Позже Уокер добавил известный мем с Человеком-пауком и его близнецом.
Также мы писали, что Зинченко и его девушка сделали это 27 раз: украинец наконец попал журналистке в губы. Горячее видео американского отдыха самого дорогого украинского футболиста и его возлюбленной Влады Седан.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Команда Зинченко только с третьей попытки смогла вылететь в Китай
Команда Гвардиолы потеряла два дня подготовки из-за административных ошибок
Форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов
Болельщики чемпионов Англии разнесли в пух и прах экипировку, презентованную лидером сборной Украины
"Барселона" обогнала клуб Зинченко: обнародована "жирная" бухгалтерия трансферного рынка
За последние пять лет каталонцы потратили на приобретение футболистов свыше миллиарда евро, обогнав "МанСити"
"Манчестер Сити" купил в Голландии конкурента для Зинченко
"Горожане" приобрели у ПСВ левого защитника Анхелиньо