Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности

Украинец во время перелета в Китай сидел рядом с де Брюйне и стал целью для насмешек

Александр Зинченко. Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Сегодня "Манчестер Сити" после двух дней ожидания вылетел в Китай на предсезонное турне. Несмотря на то, что команда потеряла два дня подготовки, футболисты отправлялись в Поднебесную в отличном настроении и подшучивали друг над другом во время перелета. Так, жертвой троллинга со стороны защитника Кайла Уокера стал украинец Александр Зинченко.

Британец разместил в Instagram фото с Зинченко и сидящим рядом с ним бельгийцем Кевином де Брюйне, предложив своим подписчикам определить: "Кто есть кто".

Над схожестью этих двух игроков подшучивают не только болельщики, но и одноклубники. Сам Зинченко признавался, что даже его мама по телевизору иногда их путает. А после матча "МанСити" в Лиге чемпионов против "Шальке", по ходу которого Зинченко заменил де Брюйне, сходство одноклубников отметили Рахим Стерлинг и все тот же Кайл Уокер.

Первый под сообщением о замене в Twitter написал: "Не вижу разницу".

Позже Уокер добавил известный мем с Человеком-пауком и его близнецом.

Также мы писали, что Зинченко и его девушка сделали это 27 раз: украинец наконец попал журналистке в губы. Горячее видео американского отдыха самого дорогого украинского футболиста и его возлюбленной Влады Седан.

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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