Зинченко и его девушка сделали это 27 раз: украинец наконец попал журналистке в губы

Горячее видео американского отдыха самого дорогого украинского футболиста и его возлюбленной Влады Седан

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Самый дорогой украинский футболист Александр Зинченко (20 млн евро) продолжает отдыхать со своей возлюбленной – телеведущей Владой Седан – в Калифорнии. На сей раз представитель "Манчестер Сити" похвастался своим невероятным достижением. Напомним, до этого в Сети трижды оказывались кадры с поцелуями, которыми Зинченко осыпал свою девушку. То в щечку, то в шею. "Когда же ты, наконец, в губы попадешь!" – травили его подписчики в Instagram. И вот – это свершилось!

Это свершилось на пляже в Малибу. Александр Зинченко и Влада Седан решили пожонглировать мячом на песке, подбивая его друг другу головой. Паре удалось довести эту серию до 27 ударов. После чего Зинченко отправил мяч куда подальше, а сексапильная Влада запрыгнула ему на пояс. "Попаду! Попаду!" – несколько раз произнес в предвкушении Зинченко. И, наконец, сделал это – поцеловал ее прямо в губы! "Попал в десяточку!" – написал после этого футболист у себя в Instagram.

Подписчики же не упустили случая потроллить Зинченко еще разок: "Миссия выполнена. Это была большая интрига, чем то, кто возьмет АПЛ – "Сити" или "Ливерпуль".

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко сменил номер в "МанСити". Теперь вместо № 35 на его спине будет №11. Кстати, футболки с новым номером Александра уже появились в официальном магазине "МанСити", стоимость от 105 долларов.

Также мы писали, что Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии. Сексапильная журналистка пожаловалась на нелегкую жизнь с украинским чемпионом Англии после проигранного пари: "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю". "И так будет с каждым!" – добавил, сидя верхом на Владе, Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

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