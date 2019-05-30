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"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч медалистов чемпионата Украины

30 мая, 14:17

Расписание трансляций поединка второй и третьей команд по итогам сезона в Премьер-лиге

Расписание трансляций матча "Александрия" - "Динамо"
Расписание трансляций матча "Александрия" - "Динамо".

В последнем туре чемпионата Украины по футболу состоится поединок бронзового и серебряного призеров Премьер-лиги. "Александрия" на стадионе "Ника" примет киевское "Динамо". Время начала матча – 19:30. Этот матч уже ничего не решает с турнирной точки зрения: "Александрия" гарантировала себе "бронзу", а "Динамо" завершит сезон на второй строчке в турнирной таблице.

Где смотреть матч "Александрия" – "Динамо":

  • канал "Футбол 2", в прямом эфире
  • сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
  • канал "Футбол 1" 31 мая в 10:20, повтор
  • канал "Футбол 2" 31 мая в 16:40, повтор

Прогноз букмекеров. Аналитики считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.75, тогда как на победу "Александрии" можно сделать ставку с коэффициентом 4.70, а на ничью – 3.80.

В предыдущем туре "Динамо" одержало волевую победу над "Львовом" со счетом 2:1. Пропустив гол в первом тайме, команда Александра Хацкевича ответила двумя мячами во втором.

В свою очередь, "Александрия" в предыдущем туре проиграла "Заре" со счетом 1:3, хотя первом открыла счет в поединке.

Напомним, что в сезоне 2018/19 чемпионом Украины стал "Шахтер". Команда по количеству трофеев за время независимости Украины опередила "Динамо".


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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, где смотреть, ФК Александрия

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Сегодня|Спорт

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