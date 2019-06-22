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"Александрия" купила финалиста Лиги Европы: бухгалтерия самой громкой покупки в истории украинского клуба

22 июня, 22:45

Перед стартом в групповом раунде еврокубков бронзовая команда УПЛ оформила знаковое для себя усиление

Валерий Лучкевич и его жена Анна
Валерий Лучкевич и его жена Анна. Фото: Instagram

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил о, пожалуй, самой громкой покупке в истории этого украинского клуба. Напомним, по итогам прошлого сезона команда из Кировоградской области занята третье место в Премьер-лиге, получив прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы-2019/2020. Сегодня стало известно, что перед стартом в еврокубках "Александрия" подписала полноценный контракт с финалистом Лиги Европы-2015 в составе "Днепра" – Валерием Лучкевичем. Ранее 23-летний полузащитник, права на которого принадлежали бельгийскому "Стандарду", выступал за александрийцев в качестве арендованного исполнителя.

"Я очень доволен, что Валерий Лучкевич остается в "Александрии", – заявил Владимир Шаран. – Мы вели довольно энергичные переговоры со "Стандардом", которые завершились положительно – Валерий продолжит карьеру в нашем клубе как постоянный игрок. Мы подписываем с ним соглашение на два года".

Лучкевич и его красавица-жена Анна

Как сообщает Tribuna, "Александрия" заплатит за Валерия Лучкевича, а не заберет его свободным агентом. За 23-летнего украинца будет отдано 250 тысяч евро. Также в соглашении установлено, что "Стандард" получит 50 процентов с будущей перепродажи футболиста, если она состоится.

Смотрите, как "Александрия" давала бой "Шахтеру" на его поле

Как сообщалось ранее, бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов. Таким образом коучу "Александрии" Владимиру Шарану приходится собирать новую команду для участия в Лиге Европы.

Вместе с тем стало известно, что УЕФА приехал с инспекцией в Александрию. Если Европейский футбольный союз не позволит клубу выступать на родном стадионе, то команда Шарана будет принимать соперников по еврокубкам на "Арене Львов".

Напомним, вскоре в Украине заработает революционная система для арбитров

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Тег чемпионат Украины, Александрия, Владимир Шаран, Валерий Лучкевич

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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