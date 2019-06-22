"Александрия" купила финалиста Лиги Европы: бухгалтерия самой громкой покупки в истории украинского клуба

Перед стартом в групповом раунде еврокубков бронзовая команда УПЛ оформила знаковое для себя усиление

Валерий Лучкевич и его жена Анна. Фото: Instagram

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил о, пожалуй, самой громкой покупке в истории этого украинского клуба. Напомним, по итогам прошлого сезона команда из Кировоградской области занята третье место в Премьер-лиге, получив прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы-2019/2020. Сегодня стало известно, что перед стартом в еврокубках "Александрия" подписала полноценный контракт с финалистом Лиги Европы-2015 в составе "Днепра" – Валерием Лучкевичем. Ранее 23-летний полузащитник, права на которого принадлежали бельгийскому "Стандарду", выступал за александрийцев в качестве арендованного исполнителя.

"Я очень доволен, что Валерий Лучкевич остается в "Александрии", – заявил Владимир Шаран. – Мы вели довольно энергичные переговоры со "Стандардом", которые завершились положительно – Валерий продолжит карьеру в нашем клубе как постоянный игрок. Мы подписываем с ним соглашение на два года".

Лучкевич и его красавица-жена Анна

Как сообщает Tribuna, "Александрия" заплатит за Валерия Лучкевича, а не заберет его свободным агентом. За 23-летнего украинца будет отдано 250 тысяч евро. Также в соглашении установлено, что "Стандард" получит 50 процентов с будущей перепродажи футболиста, если она состоится.

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Как сообщалось ранее, бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов. Таким образом коучу "Александрии" Владимиру Шарану приходится собирать новую команду для участия в Лиге Европы.

Вместе с тем стало известно, что УЕФА приехал с инспекцией в Александрию. Если Европейский футбольный союз не позволит клубу выступать на родном стадионе, то команда Шарана будет принимать соперников по еврокубкам на "Арене Львов".

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