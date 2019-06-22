УЕФА приехал с инспекцией в Александрию: город готовится к еврокубкам

"Александрия" стала бронзовым призером Украины и сыграет на групповом этапе Лиги Европы

Инспекторы на "Нике". Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Инспекторы УЕФА провели проверку стадиона "Ника" в Александрии на возможность проведения здесь матчей группового этапа Лиги Европы. По итогам прошлого сезона "Александрия" заняла третье место в чемпионате Украины и будет выступать в еврокубках. Инспекция длилась два дня, а отчет по итогам визита должен быть готов в течение двух недель.

"Наш стадион уже было аттестовано, когда команда выступала в квалификации Лиги Европы. По итогам прошлого сезона "Александрия" завоевала право соревноваться в групповом этапе Лиги Европы, соответственно мы воспользовались правом подать свой стадион в качестве основного на групповой этап. По моему мнению, в Европе есть стадионы, с которыми "Ника" вполне может конкурировать. Если эти стадионы имеют право принимать матчи группового этапа Лиги Европы, то мы обязаны бороться за получение такого же статуса, – заявил директор "Александрии" Дмитрий Китаев. - Если замечания будут существенными, то мы будем играть на стадионе "Арена Львов". Одна из главных причин – там полностью новый газон, а инфраструктура стадиона полностью соответствует требованиям УЕФА".

Напомним, в летнее межсезонье "Александрия" проведет тренировочный сбор в Голландии, где сыграет пять товарищеских матчей.

Ранее мы писали, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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