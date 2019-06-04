Бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов

Владимир Шаран будет собирать новую команду для участия в Лиге Европы

Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" начнет следующий сезон в обновленном составе. Как сообщает официальный сайт клуба, по окончании чемпионата сразу семеро игроков покинули команду – это Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Станислав Микицей, Артем Полярус, Валерий Лучкевич, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.

Отметим, что в этом списке двое арендованных – контракт Лучкевича принадлежит бельгийскому "Стандарду", а Кулач находится на контракте в донецком "Шахтере".

Вместе с третьим местом в Премьер-лиге "Александрия" завоевала прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Команда Шарана узнает своих соперников по еврокубкам 30 августа. Добавим, что со второго раунда квалификации Лиги Европы стартует евросезон для луганской "Зари", которую накануне возглавил Виктор Скрипник.

А "Мариуполь" начнет поход за евротрофеем с третьего квалификационного раунда. После успешного сезона в Украине руководство "Мариуполя" продлило контракт с главными тренером Александром Бабичем.

К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Лучшие голы 32 тура чемпионата Украины:

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