"Александрия" – "Вольфсбург": где смотреть ключевой поединок для команды Шарана

"Александрия" vs "Вольфсбург" / Фото: Getty Images

В четверг, 28 ноября, на стадионе Арена Львов состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором встретятся Александрия и Вольфсбург. Время начала матча – 19:55. Трансляцию матча "Александрия" – "Вольфсбург" можно посмотреть на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажет "Футбол 2".

"Вольфсбург" занимает второе, проходное, место в группе – в их активе пять очков. Команда Владимира Шарана все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф раунд. Украинцы трижды сыграли в ничью с бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

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В этом поединке "Александрия" не сможет рассчитывать на полузащитников Евгения Протасова и Артема Ситало. Вольфсбургу не помогут вратарь Клингер, полузащитники Малли, Камачо, Шлагер и нападающий Гинчек.

Ориентировочные составы:

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Третьяков, Безбородько

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Брума, Тиссеран, Руссильон, Арнольд, Гилавоги, Вильям, Вегхорст, Мехмеди, Сантос Са

Смотрите, как "Александрия" в сентябре проиграла "Вольфсбургу" на его поле (1:3)

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