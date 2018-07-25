Алексей Белик о потасовке игроков "Шахтера" и "Динамо": И Исмаили, и Бурда должны были получить желтые карточки

В конце матча за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" произошла потасовка, в результате которой арбитр встречи удалил Исмаили (прямая красная) и Никиту Бурду (повторное предупреждение). Свою оценку этого эпизода дал бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик.

"Двое игроков толкнули Тотовицкого, но арбитр почему-то не дал вторую желтую Кадару. Тотовицкий точно не симулировал – его команда проигрывает 0:1 и нужно отыгрываться. Вряд ли игрок будет лежать в такой ситуации. Игроки "Динамо" это расценили, как будто он выпрашивал пенальти", – сказал Белик.

"В случае с Исмаили и Бурдой игроки должны были получить по желтой карточке. Здесь ясно, что наказание должно быть одинаковое, в равной степени. Кто-то начал, а кто-то ответил. Если бы один из них сдержался, тогда можно было бы говорить о том, что наказания могут быть разного порядка", – считает Алексей Белик.

Ранее юрист "Шахтера" Андрей Харитончук прокомментировал эпизод: "Никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет".

Напомним, что экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, при каких условиях будет меньше хамского поведения на футболе. По его словам, КДК ФФУ нужно просматривать видео-повторы скандальных эпизодов матчей.