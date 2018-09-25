Алина Шатерникова сравнила братьев Кличко: "Один нестандартный, второй – более классический"

Бывшая чемпионка мира по боксу, а сейчас вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова поделилась воспоминаниями, когда она тренировалась вместе с братьями Кличко, а также ответила на вопрос: кто же из них сильнее. Ранее Алина Шатерникова раскрыла некоторые детали конгресса WBC в Киеве: от распорядка дня Леннокса Льюиса до необычной развлекательной программы для гостей.

- В одном из интервью вы говорили, что ваш сын занимался хоккеем, но после встречи с Виталием Кличко подумывал о боксе.

- Да, он ходил на бокс после того, как познакомился с Виталием. Он просто начал ныть: "Я хочу ходить на бокс, потому что Виталий сказал, что нужно ходить на бокс". Хоккеем он прозанимался с 5 до 10 лет. Мне было жаль, что он не захотел продолжать тренировки по хоккею, но это был его выбор. Он ходил на бокс. Но, знаете, у меня была спортивная жилка – я всегда хотела участвовать в соревнованиях и получать медали. У него такого никогда не было. Он ходил на тренировки, аргументируя тем, что делает это для себя, пьедесталы, медали его никогда не интересовали. Сейчас ему 15 лет, он увлекся учебой в школе, ему интересно, чтобы быть в будущем конкурентоспособным на рынке труда. Сейчас он ходит на плавание, а на бокс уже не ходит. По натуре ему не передалось мое желание соперничать в спорте. Он другой, но я всегда приветствую индивидуальность.

- Во время вашей карьеры вы спарринговали с братьями Кличко. По вашему мнению, кто был круче – Виталий или Владимир?

Мы три года тренировались в одном зале у заслуженного тренера Украины Владимира Алексеевича Золотарева по два раза в день. Они – два больших трудоголика. Оба на тренировках себя отдавали полностью, не жалели.

Да, бывали моменты, когда утром приходишь на тренировку и не хочешь тренироваться. Думаешь, хоть бы тренер не пришел, хоть бы его в спорткомитет вызвали или куда-то еще. Уже 15 минут его нет, все – тренировки не будет, ура. И тут раз – он появляется. Но когда он появлялся, мы все переключались на работу и забывали, что нам не хотелось тренироваться.

Он находил к каждому правильный подход. И мы, если уже начали тренироваться, то отдавались этому полностью. И Виталий, и Владимир очень много трудились и никогда не были замечены, что где-то там слентяйничали. А по стилю они абсолютно разные.

С каждым было непросто. Один более нестандартный, нет классической школы бокса. Это у Виталия. Владимир более классический боксер, но его функционалка, его тактическое мышление по ходу боя – это тоже особенность. Поэтому не могу сказать, кто из них лучше – это две индивидуальности.

- Вы спарринговали с мужчинами?

- Большинство моих спарринг-партнеров были мужчины. С братьями Кличко мы стояли в паре, но это так называемая работа по заданию. Тренер давал им одно задание, мне другое. Для них это была отработка защиты, а моя задача была попасть в солнечное сплетение, по голове, подбородку, в область селезенки, печени. Их задача – не пропустить удар. Для женского бокса это нормально работать в паре с мужчинами, потому что нам это позволяет улучшать много своих качеств. По физиологии у мужчин и скорость выше, и маневренность лучше, и работая с ними в спаррингах мы тянемся к их скорости.

- И попадали по Кличко?

- Ну попадала. Здесь же не было задачи сделать плохо. Задача с любым соперником по габаритам, по передвижению научиться найти открытое место, в какое ты можешь ужалить.

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