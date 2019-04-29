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"Амбиции есть, игроков – нет": Ребров назвал главную проблему "Динамо"

29 апреля, 13:52

Бывший наставник киевлян заявил, что нынешний тренер команды выжимает из футболистов максимум

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: Getty Images

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, дважды приводивший киевлян к выигрышу чемпионата Украины, рассказал, в чем сейчас главная проблема "бело-синих". "Хацкевич выжимает максимум из тех игроков, что у него есть, – считает работающий нынче в "Ференцвароше" Ребров. - К сожалению, "Динамо" живет теми амбициями, которые были раньше. Но сейчас нет тех футболистов, которые могут их подкрепить. Нужно время. Президент должен решать, как идти дальше. Хацкевич делает хорошую работу, но клубу нужен результат даже не сегодня, а вчера. Никто не будет ждать, что ты будешь работать 5-10 лет".

На днях Сергей Ребров сделал "Ференцварош" досрочным чемпионом Венгрии. Золотые медали венгерского первенства также выиграли украинские игроки клуба – Иван Петряк и Игорь Харатин. Празднуя это достижение, Сергей Ребров вспомнил, почему ушел из "Динамо" два года назад. "Я всегда говорил, что любой команде, которая что-то выиграла, нужна встряска, а потерявших мотивацию игроков необходимо отпускать в другие клубы. В каких-то моментах мы не сошлись в том, какие футболисты должны уйти. На других условиях я просто не мог продолжать работать. Уйти было моим решением. Президент с ним согласился", – сказал "ПроФутболу" Ребров, которое слухи то и дело возвращают назад в "Динамо".

Однако, по словам Реброва, сейчас он счастлив в Венгрии: "Не хочу каждый год постоянно куда-то ездить. Хочу побыть с семьей. Мой сын пошел тут в садик. А что будет дальше – посмотрим".

Как сообщалось ранее, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему не увольняет Александра Хацкевича с поста главного тренера. По мнению босса "бело-синих", при белорусе команда прогрессирует, а скоро "Динамо" вообще будет не узнать.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Сергей Ребров, Ференцварош

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Источник:

Footballhubua

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