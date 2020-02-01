Анализ пота, слюны и капсула с фамилией: Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити"

Футболисты "горожан" должны пить таблетки и соблюдать персональную норму воды перед тренировкой и после нее

Зинченко красуется на собственном сайте

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Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как медики "горожан" следят за здоровьем своих футболистов. По словам Александра, каждому индивидуально выдают необходимые витамины, следят за нормой выпитой воды, а также анализируют пот и слюну игроков. Ранее мы писали, что Зинченко установил новый рекорд в социальных сетях.

"Мы приходим на тренировку – у нас готова форма, и рядом капсула с твоей фамилией и таблетки, которые тебе нужны, – рыбий жир и так далее. Ты должен в течение дня их выпить. Ну и после тренировки подходишь к холодильнику, там стоят небольшие стопочки, под каждой из них фамилия игрока и определенный ему напиток – аминокислоты, протеин и тому подобное. Я должен был следовать трем пунктам: не более двух раз в неделю посещать рестораны, пить таблетки и соблюдать персональную норму объема питьевой воды перед тренировкой и после нее", – говорит Зинченко.

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По словам украинского игрока, от контроля медиков не скроешься:

"До тренировки клеят нам на верхнюю часть ноги что‑то похожее на прозрачный пластырь. Внутри него ватка. Потом после тренировки забирают все это и проводят анализ пота. Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает. Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой‑то болезни, не проявляется ли дефицит каких‑то витаминов. Этот анализ много чего показывает, я сейчас все даже не назову".

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