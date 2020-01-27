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Есть первый миллион! Новый рекорд Зинченко в социальных сетях

27 января, 10:24

Александр Зинченко - первый украинский футболист, который смог набрать миллион "фанатов" в Instagram

Александр Зинченко - первый украинский футболист с миллионом подписчиков в Instagram

Александр Зинченко - первый украинский футболист с миллионом подписчиков в Instagram / Фото: Instagram

Запомните эту дату! 27 января первый украинский футболист достиг отметки в миллион подписчиков в самой динамичной социальной сети Instagram. Именно столько "фанатов" теперь на страничке 23-летнего Александра Зинченко, который в "Манчестер Сити" играет на позиции защитника, а в сборной Украины – в полузащите.

Зинченко совершил невероятный рывок за год. Еще в январе 2019-го на его страницу в Instagram было подписано "всего" 403 тысячи человек, т.е. за год он увеличил свою базу болельщиков в этой соцсети в два с половиной раза! Если Александр будет показывать уверенную игру в "Манчестер Сити" и сохранит такой темп прироста подписчиков, то в этом году вполне может потеснить с первой строчки в рейтинге самых популярных украинских спортсменов всех времен боксера Василия Ломаченко.

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Несколько фото из Instagram Зинченко:

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Интересно, что невеста Зинченко – журналистка каналов "Футбол" Влада Седан, – самая популярная в Instagram среди девушек и жен футболистов. У нее 281 тысяча "поклонников".

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Смотрите короткое видео: Зинченко и фанаты на открытой тренировке сборной Украины

Видео: Сегодня|Спорт

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футболист Instagram Сборная Украины Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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