Андрей Лунин получил номер в "Реале"

Сейчас Андрей Лунин тренируется с "Реалом" / Фото: Instagram

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин будет выступать за мадридский клуб под 25-м номером в новом сезоне, сообщает официальный сайт Королевского клуба. В заявке "Реала", кроме Лунина, значатся еще два вратаря: Тибо Куртуа и Кейлор Навас.

Ранее сообщалось, что из-за решения Наваса остаться в "Реале" украинец может провести второй сезон подряд в аренде. Готовность пригласить вратаря к себе выразил "Вальядолид". Минувший сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе" и сыграл всего 7 матчей. В июне вратарь стал чемпионом мира среди команд U-20 в составе сборной Украины.

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Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Новый сезон в чемпионате Испании "Реал" начнет выездным матчем против "Сельты" 17 августа.

А вот так Андрей Лунин работает на тренировках:

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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