Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч Кубка Испании

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин сыграет в Кубке Испании против "Райо Вальекано". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.

Напомним, что Лунин также играл и в первом поединке месячной давности который завершился вничью со счетом – 2:2.

Для Лунина это будет четвертый матч за испанскую команду, однако в чемпионате он играл только из-за травмы основного голкипера Ивана Куэльяра.

Ответная встреча 1/16 финала Кубка Испании "Райо Вальекано" – "Леганес" состоится во вторник, 4 декабря.

Напомним, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" этим летом. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в сумму около 14 млн евро, включая бонусы. Однако пробиться в основной состав мадридского клуба украинцу не удалось, поскольку "Реал" также купил Тибо Куртуа. До конца сезона Лунин был отдан в аренду "Леганесу".

Ранее появилось видео, как Андрей Лунин финтами едва не "привез" гол в свои ворота. Вратарь помог своей команде обыграть "Алавес" в чемпионате Испании.