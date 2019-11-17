Андрей Шевченко: "Мы плохо начали и первый тайм, и второй, но нашли в себе силы переломить игру"

Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

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Через несколько минут после поединка в Белграде, где сборная Украины драматически добыла у Сербии ничью, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий каналу "Футбол". В частности наш "коуч" сказал:

"Я очень рад! У нас действительно получился очень хороший год. Мы наверное впервые прошли его без поражений. Я благодарен ребятам за это. Хотя сегодня нам было непросто без болельщиков. Их поддержка для сборной очень важна. Важно, что мы не остановились и выполняли задуманное до конца. И что тот гол, который нам надо было забить, мы забили!"

Смотрите лучшие моменты второго тайма.

Также Шевченко и покритиковал своих подопечных:

"Мы плохо начинали и первый тайм, и второй. Будем разбираться, почему так, говорить с ребятами. В начале второго тайма мы потеряли нить игры, пропустили мяч. Но позитивный момент в том, что мы нашли в себе силы и желание переломить ход игры".

Смотрите, как неудачно "сине-желтые" начинали игру – моменты первой половины

В общем же тренер остался доволен своими подопечными:

"Думаю, команда контролировала ход матча. Даже пропуская, мы не не останавливались и продолжала дальше играть. Был виден рисунок игры. Конечно, не во всех моментах, но мы к этом стремимся. Я в целом доволен".

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Порадовали наставника и вышедшие на замену, хотя сегодня не было четырех игроков основы:

"Я однозначно доволен запасными. Ведь мы вырвали победу в конце [тренер оговорился, имея в виду ничью. – Авт.]. Сидорчук и Коваленко хороший матч провели. Шахов и Шепелев отлично вошли. По ходу встречи мы немного изменили систему. Теперь у нас есть костяк не только основного состава, но и запаса. Есть ребята, которые хорошо входят в игру и дают команде то, что нужно, – в обороне или в атаке".

В завершении комментария Шева с улыбкой признался, что команда уже давно думает о будущем: "Мы давно строим планы на Евро. Процесс пошел. На жеребьевке будем планировать уже конкретнее".

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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