Сборная Украины при жеребьевке Евро-2020 будет в первой корзине! – Официально

Команда Андрея Шевченко на характере вырвала у сербов ничью в Белграде

/ Фото: AFP

Заработанная сегодня сборной Украины ничья в последнем отборочном матче чемпионата Европы в Сербии, кроме положительных эмоций, принесла "сине-желтым" еще один бонус. Команда Андрея Шевченко получила историческое право быть сеяной при жеребьевке финальной части Евро-2020. То есть, наша сборная займет место в первой корзине. Смотрите Сербия – Украина – 2:2, видео голов.

При жеребьевке право быть сеяными получают шесть лучших команд, которые занимают первые места в своих группах. Для того, чтобы ни от кого не зависеть, украинцам нужна была в Белграде ничья. И "сине-желтые" ее вырвали на последних секундах – Артем Беседин забивает бильярдным ударом в самый уголок. Смотрите, как Украина сотворила это маленькое чудо.

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Интересно, что из 55 европейских сборных, играющих в квалификации, только пять команд не проигрывали: это, кроме Украины, Бельгия, Испания, Италия и Дания.

Узнавайте о всех результатах сегодняшнего отборочного дня

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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