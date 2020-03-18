Андрей Шевченко на карантине играет в гольф: "А мой друг подхватил коронавирус"

Главный тренер сборной Украине советует болельщикам во время паузы в футболе пересмотреть его пенальти в финале ЛЧ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, отыгравший много лет в Италии, а сейчас проживающий в Лондоне, отметил, что во время карантина из-за коронавируса избегает контактов с людьми. Однако все же играет в гольф и посещает спортзал. Напомним, накануне УЕФА перенес на лето-2021 финальную часть Евро-2020, куда пробилась и команда Андрея Шевченко.

"Веду себя осторожно. Играю в гольф, занимаюсь в зале, однако стараюсь не взаимодействовать с людьми максимально. Мой друг из Ломбардии подхватил коронавирус. Ему было тяжело, однако сейчас он дышит самостоятельно. Много горячей воды, чая, он серьезно сбросил вес, но поправляется", – рассказал La Gazzetta dello Sport Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

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Также главный тренер сборной Украины по футболу посоветовал болельщикам во время изоляции пересмотреть финал Лиги чемпионов-2003, где он забил решающий гол во время серии пенальти.

"Что глянуть? Финал ЛЧ-2003 на "Олд Траффорд" между "Миланом" и "Ювентусом". Можно еще посмотреть финальный поединок чемпионата мира-2006 либо же миланское дерби", – советует Шева. И добавляет: "Италия может стать сильнее после этих проблем, а Милан – тверд так же, как и прекрасен"

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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