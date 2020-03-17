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Новости Евро-2020

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"Спорт должен отойти в сторону": Шева поддержал решение о переносе Евро-2020

17 марта, 22:35

Максим Перепелица

Наставник сборной Украины рассказал, что эту проблему можно решить общими усилиями

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перенос Евро с 2020-го на 2021 год. Напомним, что вердикт был озвучен по итогам совещания с руководителями всех 55 входящих в УЕФА национальных федераций.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", – сказал Шевченко.

Ранее мы писали, что Румыния, где должна играть сборная Украины, попросила УЕФА отменить Евро-2020. Сборная Украины будет в Румынии не только играть, но и жить во время турнира.

Добавим, что ранее мы опубликовали планы УЕФА для спасения сезона: возобновить чемпионаты одновременно и завершить до 30 июня. Уже сегодня стало известно, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина. Также был остановлен чемпионат России, по предварительной версии, до 10 апреля.

Также сообщалось, что Лига наций и другие матчи сборных могут быть отменены до конца года. УЕФА ищет окно для завершения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Добавим, что плей-офф Лиги наций должен был пройти в конце марта.

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020

Источник: ФФУ

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