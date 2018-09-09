Андрей Шевченко: "Нужно было терпеть и не рисковать"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над Словакией. Во втором туре Лиги наций во Львове украинцы минимально обыграли словаков – 1:0.

"Знали, что Словакия очень сбалансированная команда. Знали, что игра будет тяжелой и вязкой. Благодарен ребятам. В плане психологии после хорошего матча с чехами было важно восстановиться. Нужно было терпеть и не рисковать. Просили игроков не делать опрометчивых передач, играть компактно и возвращаться при потере мяча, а моменты будут. Смотрели по ребятам, если кто-то подустал, то его нужно заменить.

Пенальти Ярмоленко? Он раньше их исполнял и забивал. Есть два-три игрока, которые бьют пенальти. Со словаками было тяжело атаковать. У них есть быстрые игроки, которые могут контратаковать. Благодарен команде, которая правильно выполнила установку. Просили игроков держать линию выше и сужать коридор. При любой передачи в середину у Хамшика было очень мало пространства. Для меня было важно правильно подготовиться к игре. Тяжело играть при пустых трибунах, но поддержка за стадионом все-таки была.

Планы на ближайшие матчи? Нас интересует не только турнир, но и работа с командой. Нужно постоянно пробовать новые вещи. Наигрывать новые связи и укреплять старые. если есть какое-то окно, нужно работать", – заявил Шевченко.