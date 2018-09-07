Андрей Шевченко о драке: "Я пытался отбить наших ребят"

Сегодня, 00:40

Главный тренер сборной Украины прокомментировал потасовку со спецназом

Спецназ возле украинской трибуны. Фото Э. Кинзерский
Спецназ возле украинской трибуны. Фото Э. Кинзерский

Сборная Украины вырвала победу у Чехии в первом туре Лиги наций – 2:1. Победный гол на третьей компенсированной минуте забил полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. После финального свистка украинские футболисты вместе с главным тренером Андреем Шевченко подошли к болельщикам национальной команды. В какой-то момент вспыхнул конфликт между фанатами и чешским спецназом. В заварухе досталось и Андрею Шевченко, который пытался успокоить обе стороны конфликта. 

"Давайте не драматизировать. Там началось с того, что кто-то из ребят просто упал, а правохранители начали действовать по инструкциям. Я их тоже понимаю, но я пытался отбить наших ребят. Надеюсь, их всех отпустят", – прокомментировал инцидент "Сегодня" Андрей Шевченко.

"Уже восемь человек в участке. А может еще и больше окажется. Мне сейчас надо ехать в полицию, решать этот вопрос, чтобы никого здесь не оставить",  – заявил нам глава ФФУ Андрей Павелко.

Напомним, что свой следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 9 сентября во Львове против команды Словакии. Матч пройдет без зрителей, "Арена Львов" наказана за неподобающее поведение украинских фанатов.
футбол, Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Чехии

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Автор:

Кинзерский Эдуард

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