Чешский спецназ ударил Андрея Шевченко – журналист (видео 18+)

Сборная Украины по футболу удачно стартовала в новом турнире УЕФА – Лиге наций. На выезде подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.

"После финального свистка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подошел к фанатской трибуне. К нему спустился какой-то болельщик, видимо знакомый. Они обнялись и Шевченко начал уходить, но спустился второй фанат (который на видео – ред.) и спецназовцы начали его задерживать. В порыве страсти даже Шеве досталось", – передает журналист Влад Дудка, который поделился с нами эксклюзивным видео инцидента на стадионе.

После матча Андрей Шевченко прокомментировал драку и призвал не драматизировать ситуацию.

"Уже восемь человек в участке. А может еще и больше окажется. Мне сейчас надо ехать в полицию, решать этот вопрос, чтобы никого здесь не оставить", – заявил нам глава ФФУ Андрей Павелко.

Напомним, что свой следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 9 сентября во Львове против команды Словакии. Матч пройдет без зрителей, "Арена Львов" наказана за неподобающее поведение украинских фанатов.