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Андрей Шевченко: "У Украины хорошие шансы на выход в плей-офф Евро-2020"

30 ноября, 20:41

Главный тренер сборной Украины сожалеет, что первый матч придется играть на поле Нидерландов

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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После состоявшейся сегодня в Бухаресте жеребьевки финальной части чемпионата Европы главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий телеканалу "Футбол 1". Наставник не выглядел особенно радостным, как не был и удручен.

"Настроение отличное, – сказал "коуч", – как известно, простых команд не бывает". И продолжил:

"У нас будет очень сложная первая игра – со сборной Нидерландов на ее поле. У Голландии – отличный тренер [Рональд Куман], сильные игроки с потенциалом. Да еще и на выезде. Тяжелая игра..."

Других соперников наш тренер так глубоко не анализировал: "Австрия – непростой соперник. Ну, и посмотрим, кто нам попадется четвертым. В целом, считаю, у нас хорошие шансы на выход из группы".

Смотрите составы всех групп Евро-2020

Подытожил Шевченко общими словами:

"Что жребий дал, на то и будет рассчитывать. Важно, в каком состоянии наши ребята подойдут к чемпионату. Чтобы не было травм... Ну, и хотелось бы не начинать с голландцами – одной из самых сильных команд турнира. Но будем играть!"

Вспомним, как сборная Украины разобралась дома с Португалией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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