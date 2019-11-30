Смерть для Роналду и неизвестность для Украины: известны составы всех групп на Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020 / Фото: Getty Images

В Бухаресте завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Онлайн жеребьевки Евро-2020 мы провели на нашем сайте с яркими фото.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

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Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

В тренде Украина узнала соперников по группе на Евро-2020

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Узнайте, что думает о попадании в одну группу с Украиной главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Смотрите видеообзор одного из самых ярких матчей сборной Украины в отборе на Евро – против Португалии в Харькове.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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