Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборной Украины достают соперников по финальной части

В субботу, в столице Румынии Бухаресте, проходит жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу. 24 команды разбивают на шесть групп. Определяются соперники и для сборной Украины, которая ранее уверенно выиграла свою отборочную группу, оставив за спиной у себя действующих чемпионов Европы португальцев с Криштиану Роналду в составе. Начало жеребьевки – в 19:00 по киевскому времени: где смотреть жеребьевку Евро 2020 трансляция из Бухареста.
Отметим, что уже известно, что сборная Украины сыграет в группе С, матчи которой пройдут в Амстердаме и Бухаресте, а одним из наших соперников, из второй корзины, точно будет команда Нидерландов.
Из третьей корзины сборной Украины может достаться одна из этих команд: Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия.
Из четвертой корзины подопечным Андрея Шевченко может достаться Румыния, если она сможет выиграть стыковые матчи квалификации Евро-2020 в марте следующего года. Если же Румыния не пробьется на чемпионат Европы, то нам предстоит сыграть с одной из этих команд: Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.
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В жеребьевке участвуют команды, занявшие первые и вторые места в 10 группах квалификации (она завершилась в ноябре 2019 года). А также четыре победителя стыковых матчей (пройдут в марте 2020 года).
Смотрите, как Украина в отборе на Евро обыгрывала Португалию
КОРЗИНА 1
- Бельгия
- Италия (хозяева)
- Англия (хозяева)
- Германия (хозяева)
- Испания (хозяева)
- УКРАИНА
КОРЗИНА2
- Франция
- Польша
- Швейцария
- Хорватия
- Нидерланды
- Россия (хозяева)
КОРЗИНА 3
- Португалия
- Турция
- Дания (хозяева)
- Австрия
- Швеция
- Чехия
КОРЗИНА 4
- Уэльс
- Финляндия
- Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)
- Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
- Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
- Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
ВОЗМОЖНЫЙ СОСТАВ ГРУПП ЕВРО-2020
Группа A (хозяева: Рим, Баку)
- Италия
- Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
- Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
- Финляндия/Уэльс
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Бельгия
- Россия
- Дания
- Финляндия/Уэльс
Группа C (Амстердам, Бухарест)
- УКРАИНА
- Нидерланды
- Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
- Победитель стыковых матчей пути А или D
Группа D (Лондон, Глазго)
- Англия
- Франция/Польша/Швейцария/Хорватия Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
- Победитель стыковых матчей пути C
Группа E (Бильбао, Дублин)
- Испания
- Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
- Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
- Победитель стыковых матчей пути B
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
- Германия
- Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
- Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
- Победитель стыковых матчей пути A или D
Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:
- Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C
- Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F
Смотрите, как Украина в последней игре отбора Евро-2020 встречалась с Сербией
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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