Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборной Украины достают соперников по финальной части

24 команды, среди которых и подопечные Андрея Шевченко, разбивают на 6 групп. Трансляция из Бухареста

Жеребьевка Евро-2020 / Фото: Getty Images

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В субботу, в столице Румынии Бухаресте, проходит жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу. 24 команды разбивают на шесть групп. Определяются соперники и для сборной Украины, которая ранее уверенно выиграла свою отборочную группу, оставив за спиной у себя действующих чемпионов Европы португальцев с Криштиану Роналду в составе. Начало жеребьевки – в 19:00 по киевскому времени: где смотреть жеребьевку Евро 2020 трансляция из Бухареста.

Отметим, что уже известно, что сборная Украины сыграет в группе С, матчи которой пройдут в Амстердаме и Бухаресте, а одним из наших соперников, из второй корзины, точно будет команда Нидерландов.

Из третьей корзины сборной Украины может достаться одна из этих команд: Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия.

Из четвертой корзины подопечным Андрея Шевченко может достаться Румыния, если она сможет выиграть стыковые матчи квалификации Евро-2020 в марте следующего года. Если же Румыния не пробьется на чемпионат Европы, то нам предстоит сыграть с одной из этих команд: Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.

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В жеребьевке участвуют команды, занявшие первые и вторые места в 10 группах квалификации (она завершилась в ноябре 2019 года). А также четыре победителя стыковых матчей (пройдут в марте 2020 года).

Смотрите, как Украина в отборе на Евро обыгрывала Португалию

КОРЗИНА 1

Бельгия

Италия (хозяева)

Англия (хозяева)

Германия (хозяева)

Испания (хозяева)

УКРАИНА

КОРЗИНА2

Франция

Польша

Швейцария

Хорватия

Нидерланды

Россия (хозяева)

КОРЗИНА 3

Португалия

Турция

Дания (хозяева)

Австрия

Швеция

Чехия

КОРЗИНА 4

Уэльс

Финляндия

Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)

Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

ВОЗМОЖНЫЙ СОСТАВ ГРУПП ЕВРО-2020

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Италия

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Финляндия/Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Бельгия

Россия

Дания

Финляндия/Уэльс

Группа C (Амстердам, Бухарест)

УКРАИНА

Нидерланды

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути А или D

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути C

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Германия

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути A или D

Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:

Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C

Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F

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