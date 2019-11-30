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Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборной Украины достают соперников по финальной части

30 ноября, 13:15

24 команды, среди которых и подопечные Андрея Шевченко, разбивают на 6 групп. Трансляция из Бухареста

Жеребьевка Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020 / Фото: Getty Images

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В субботу, в столице Румынии Бухаресте, проходит жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу. 24 команды разбивают на шесть групп. Определяются соперники и для сборной Украины, которая ранее уверенно выиграла свою отборочную группу, оставив за спиной у себя действующих чемпионов Европы португальцев с Криштиану Роналду в составе. Начало жеребьевки – в 19:00 по киевскому времени: где смотреть жеребьевку Евро 2020 трансляция из Бухареста.

Отметим, что уже известно, что сборная Украины сыграет в группе С, матчи которой пройдут в Амстердаме и Бухаресте, а одним из наших соперников, из второй корзины, точно будет команда Нидерландов.

Из третьей корзины сборной Украины может достаться одна из этих команд: Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия.

Из четвертой корзины подопечным Андрея Шевченко может достаться Румыния, если она сможет выиграть стыковые матчи квалификации Евро-2020 в марте следующего года. Если же Румыния не пробьется на чемпионат Европы, то нам предстоит сыграть с одной из этих команд: Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.

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В жеребьевке участвуют команды, занявшие первые и вторые места в 10 группах квалификации (она завершилась в ноябре 2019 года). А также четыре победителя стыковых матчей (пройдут в марте 2020 года).

Смотрите, как Украина в отборе на Евро обыгрывала Португалию

КОРЗИНА 1

  • Бельгия
  • Италия (хозяева)
  • Англия (хозяева)
  • Германия (хозяева)
  • Испания (хозяева)
  • УКРАИНА

КОРЗИНА2

  • Франция
  • Польша
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Нидерланды
  • Россия (хозяева)

КОРЗИНА 3

  • Португалия
  • Турция
  • Дания (хозяева)
  • Австрия
  • Швеция
  • Чехия

КОРЗИНА 4

  • Уэльс
  • Финляндия
  • Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)
  • Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
  • Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
  • Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Нидерландов по футболу

Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

ВОЗМОЖНЫЙ СОСТАВ ГРУПП ЕВРО-2020

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

  • Италия
  • Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
  • Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
  • Финляндия/Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

  • Бельгия
  • Россия
  • Дания
  • Финляндия/Уэльс

Группа C (Амстердам, Бухарест)

  • УКРАИНА
  • Нидерланды
  • Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
  • Победитель стыковых матчей пути А или D

Группа D (Лондон, Глазго)

  • Англия
  • Франция/Польша/Швейцария/Хорватия Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
  • Победитель стыковых матчей пути C

Группа E (Бильбао, Дублин)

  • Испания
  • Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
  • Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
  • Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

  • Германия
  • Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
  • Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
  • Победитель стыковых матчей пути A или D

Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:

  • Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C
  • Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F

Смотрите, как Украина в последней игре отбора Евро-2020 встречалась с Сербией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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жеребьевка Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Голландии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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