Андрей Ярмоленко вошел в топ-12 главных звезд "Вест Хэма"

Фотография украинского легионера попала на клубный календарь на 2019 год

Очередное проявление серьезного уважения к украинскому легионеру Андрею Ярмоленко продемонстрировали в лондонском "Вест Хэме", включив футболиста, который получил травму ахилла в конце октября, в клубный календарь на 2019 год. Лучший действующий бомбардир сборной Украины (36 голов), больше которого за национальную команду страны забил только ее нынешний главный тренер Андрей Шевченко (48), будет олицетворять на календаре "Вест Хэма" месяц сентябрь.

Такой официальный календарь можно заказать в интернете за 9,99 фунта.

В рейтинге Transfermarkt по ориентировочной трансферной стоимости Ярмоленко в своем клубе делит 4-6 места с другими травмированными на данный момент футболистами – англичанином Джеком Уилширом и аргентинцем Мануэлем Лансини (всех оценивают в 20 млн евро). Круче только трое – бразилец Фелипе Андерсон (35), австриец Марко Арнаутович (25) и француз Исса Диоп (22).

Напомним, что ранее в одной из элитных лондонских клиник украинскому полузащитнику "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко сделали операцию. Худшие опасения врачей лондонского клуба подтвердились – Ярмоленко получил разрыв ахиллового сухожилия. Он пропустит примерно полгода.